Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Önat mesajında, Miraç Kandili'nin rahmet, mağfiret ve manevi arınma açısından önemli bir gece olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

'Miraç; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) ilahi huzura kabul edildiği, inancın, sabrın ve teslimiyetin zirveye ulaştığı mukaddes bir yolculuğun adıdır. Bu mübarek gece, bizlere birlik ve beraberliğimizi güçlendirme, kardeşliğimizi pekiştirme ve manevi değerlerimize daha sıkı sarılma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.'

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapan Önat, 'Aziz milletimiz, tarih boyunca inancından aldığı güçle her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Bugün de devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçmekteyiz. Miraç Kandili'nin manevi iklimi, bu birlik ruhunu daha da güçlendirecektir' ifadelerine yer verdi.

Başkan Ali Önat mesajının sonunda,'Bu vesileyle başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin sağlık, huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE