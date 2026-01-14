Kaymakamlık Hizmet Binası 2026'da Yapılacak

Ziyaret sonrası açıklama yapan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamlığı'nın mevcut hizmet binasının ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yeni bir bina yapılmasının gündeme alındığını belirtti. Özhan, yapılan görüşmede Besni Kaymakamlığı Hizmet Binası'nın inşasına yönelik talebin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletildiğini ve Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili gerekli talimatları verdiğini ifade etti.

Yeni hizmet binasının, kamu hizmetlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi açısından Besni için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özhan, sürecin yakından takip edileceğini kaydetti.

İndere Bölgesine Karakol ve Güvenlik Altyapısı

Milletvekili Özhan, görüşmede İndere bölgesinde güvenliğin artırılmasına yönelik taleplerin de gündeme geldiğini belirtti. Özhan, bölgede asayişin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla teknik ve fiziki altyapının hızla tamamlanması ile birlikte yeni bir karakol binasının yapılması talebinin Bakan Yerlikaya'ya iletildiğini söyledi.

Özhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, İndere bölgesine yönelik güvenlik yatırımları konusunda da olumlu yaklaşım sergilediğini ve ilgili birimlere talimat verdiğini aktardı.

'Kamu Yatırımlarının Takipçisi Olacağız'

Açıklamasının devamında Özhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adıyaman'a ve Besni'ye gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Kamu yatırımları ile güvenlik hizmetlerinin hayata geçirilmesi sürecini yakından izleyeceklerini vurgulayan Özhan, Adıyaman ve Besni'nin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE