Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gençlerin kariyer hedeflerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanacak adaylara yönelik Ücretsiz Hazırlık Kursu için başvurular alınmaya başlandı.

'Polis Olma Hayaline Bir Adım Daha Yaklaş' sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde kursiyerlere; alanında uzman eğitmenler gözetiminde, sınav standartlarına uygun parkur çalışmaları ile kondisyon ve fiziksel yeterlilik antrenmanları verilecek. Kadın ve erkek adayların yararlanabileceği kurs programının tamamen ücretsiz olacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri, gençlerin fiziksel yeterlilik sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilmesi için gerekli tüm fiziki şartların sağlandığını belirterek, eğitimin disiplinli ve planlı bir program dahilinde yürütüleceğini ifade etti.

Kurs programından faydalanmak isteyen adayların, 25 Ocak 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE