Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde deprem sonrası zarar gören içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı ve Müftülük Caddesi üzerinde yürüttüğü çalışmalara hız verdi. Olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şehrin altyapısını modern ve güvenli bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Deprem sonrası hasar gören içme suyu hatlarının tamamen yenilenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade eden Tutdere, teknik sürecin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

'Bu Hat, Güney Mahalleler İçin Kritik Bir İçme Suyu Güzergahıdır'

Müftülük Caddesi mevkisinde sürdürülen çalışmalarda Atatürk Bulvarı trafiğinin etkilenmemesi amacıyla yatay delgi sistemi uygulandığını belirten Başkan Tutdere, 'Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı'nın altından geçen 55 metre uzunluğunda bir yatay delgi tünel sistemi kurarak sekizlik çelik borularla karşı tarafa geçişi sağladı. Bu hat, şehrimizin güney kesimindeki mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak kritik bir güzergahtır. Bölgedeki vana odaları ve debimetre montajlarını da hızla tamamlayarak yolu tamamen trafiğe açmayı planlıyoruz' dedi.

'Şehrin Yer Altı Ağını Adeta Yeniden Şekillendiriyoruz'

İçme suyu hatlarının devreye alınma sürecinde planlamaya dikkat edildiğini kaydeden Başkan Tutdere, 'Altyapı projelerimiz teknik titizlik gerektirdiği için planlanan takvim dahilinde ilerliyoruz. Eski hattın devre dışı bırakılması ve yeni sistemin entegre edilmesi için su depolarımızdaki doluluk oranlarının uygun seviyeye gelmesini bekledik. Şu an koşullar elverişli; kısa süre içinde debimetre ve vana montajlarını bitirerek sistemi tam kapasite devreye alacağız. Adıyaman genelinde içme suyu ağını modern standartlara uygun hale getirmek temel önceliğimizdir. Şehrin yer altı ağını adeta yeniden şekillendiriyoruz. Zahmetli ve teknik uzmanlık gerektiren bu süreçte esnafımıza ve çevredeki vatandaşlarımıza verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı anlayışlarını rica ediyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize, olumlu eleştirileriyle belediyemizin çalışmalarının duyurulmasına katkı sağlayan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE