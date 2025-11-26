Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye yönelik eleştirilerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yöneltilen sert tepkilere partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Destici, 'PKK'nın meşrulaştırılmasına itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz' dedi.

Destici, İmralı süreciyle ilgili, 'Görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Özünde Öcalan'ın ayağına gitme teklifidir. Ülkemize 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir teröristin bu denli legalize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır. Hiçbir büyük ülke, 'public enemy no.1' konumuna gelmiş biriyle barış yapamaz. Bu durum, ileride devlet ve topluma savaş ilan edeceklere cesaret verir' ifadelerini kullandı.

MHP'den yanıt gecikmedi

Destici'nin açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, BBP liderini hedef alan sert bir açıklama yaptı. Özdemir, Destici'ye hitaben, resmi açılışlar ve protokol törenlerindeki yer alışını, bakanlık ziyaretlerini hatırlatarak, 'Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve milli hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz?' ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca, Destici'yi, geçmişte Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeye dönük 'gizli buluşmalar'la aynı çizgiye düşmekle itham etti.

Destici: 'Kimseyi Hedef Almadık'

Destici, sözlerinin kimseyi özel olarak hedef almadığını vurgulayarak, 'Bütün bunları söylerken kimseyi hedef almadık. Kimsenin ismini telaffuz etmedik. PKK ve siyasi uzantıları dışında hiçbir kurumun da adını telaffuz etmedik. Herkes fikrini söylüyorsa biz de fikrimizi söyleyeceğiz' dedi.

Destici açıklamasının devamında, ülke birliği, milletin dili ve kimliği konusundaki hassasiyetlerini vurgularken, partisinin sürece dair görüşlerini açık ve kararlı şekilde ifade etmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE