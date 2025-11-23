'Atatürk'ün öğretmenlere hitabı bizim için bir yaşam görevidir'

Prof. Dr. Kenan Özcan mesajına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' sözüyle başladı.

Bu sözün yalnızca bir hedef değil, öğretmenler ve eğitimciler için bir yaşam görevi olduğunu ifade eden Özcan, hem ADD'nin sivil toplum sorumluluğunu üstlenen bir yönetici hem de geleceğin öğretmenlerini yetiştiren bir akademisyen olarak bu sorumluluğun ağırlığını her gün hissettiğini söyledi.

Prof. Dr. Özcan, 'Ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm eğitim emekçilerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Öğretmenlik, Türkiye'nin aydınlanma yürüyüşünün taşıyıcı kolonudur'

Özcan, mesajının devamında öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, Türkiye'nin çağdaşlaşma ve aydınlanma sürecinin temel taşı olduğunu vurguladı.

Ancak öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlarının giderek derinleştiğini belirten Prof. Dr. Özcan şu değerlendirmede bulundu:

'Öğretmenlerimiz ekonomik zorluklar, artan iş yükü, mesleki saygınlık kaybı ve güvencesizlik ile mücadele etmektedir. Bu koşullar ne eğitim bilimlerinin ruhuna, ne de Atatürk'ün bilimsel, laik ve çağdaş eğitim idealine yakışmaktadır.'

Özcan, güçlü bir toplumun ancak güçlü bir eğitim sistemiyle, güçlü bir eğitimin ise ancak güçlü öğretmenlerle kurulabileceğine işaret etti.

'Atanamayan öğretmenler, geciken hayatların ve ertelenmiş ideallerin adıdır'

Prof. Dr. Kenan Özcan'ın en güçlü vurgulardan biri, atanamayan öğretmenler konusunda oldu.

Üniversitelerde yıllarca emek vererek yetişen genç öğretmen adaylarının mezuniyetlerinin ardından derin bir belirsizlik içine sürüklendiğini ifade eden Özcan, durumu şöyle değerlendirdi:

'Bir yanda on binlerce öğretmen ihtiyacı varken, diğer yanda yüz binlerce genç öğretmenin atama beklemesi, eğitim planlamasında uzun yıllardır çözülemeyen bir yapısal sorunun göstergesidir. Atanamayan öğretmenler yalnızca bir istatistik değil; geciken hayatların, ertelenen ideallerin ve heba edilen toplum kaynağının adıdır.'

'Bilimsel, laik ve çağdaş eğitim anlayışının korunması ertelenemez bir gerekliliktir'

ADD'nin Cumhuriyet'in eğitim vizyonu doğrultusunda kararlı bir mücadele yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Özcan, eğitimde yaşanan sorunların yalnızca öğretmenlerin değil, tüm toplumun sorunu olduğuna dikkat çekti.

Özcan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

'Eğitim, bir ülkenin hem vicdanı hem de aklıdır. Öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunları çözmek; sivil toplumun, akademinin, devlet kurumlarının ve tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Laik, bilimsel ve çağdaş eğitim anlayışının korunması; fırsat eşitliğinin sağlanması; öğretmenlerin sosyal, ekonomik ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi artık ertelenemez bir gerekliliktir.'

ADD olarak öğretmenlerin sesi olmaya, genç öğretmen adaylarının hak ettiği değeri görmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Özcan, 'Güçlü bir toplum ancak güçlü öğretmenlerle mümkündür' dedi.

Özcan'dan tüm öğretmenlere 24 Kasım mesajı

Mesajının sonunda tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Görevdeki, emekli olmuş ya da aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Özellikle geleceğin öğretmenlerini yetiştirme onurunu taşıyan bir akademisyen olarak tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.'

Kaynak : PERRE