'Her öğretmen bir neslin kaderini dokuyan güçlü bir emeğin temsilcisidir'

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi aktaran kişiler olmadığını, ülkenin değerlerini, ortak vicdanını ve toplumsal hafızasını geleceğe taşıyan en önemli aktörler olduğunu belirtti.

Alsan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Öğretmenlik; sabır, fedakârlık ve adanmışlık isteyen bir meslektir. Bir toplumun gerçek dönüşümü sınıflarda başlar. Çocuklarımıza umut aşılayan, doğruyu ve düşünmeyi öğreten her öğretmen, ülkemizin geleceğine atılan en sağlam imzadır.'

'Eğitimde eşitlik, bilimsel yaklaşım ve güçlü öğretmen politikası şarttır'

Anahtar Parti'nin eğitim yaklaşımına değinen Alsan, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik koşullarının güçlendirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından zorunlu olduğunu vurguladı:

'Eğitimin niteliğini artırmak için öğretmeni güçlendiren, emeğini güvence altına alan ve fırsat eşitliğini kesin biçimde tesis eden bir model gereklidir. Öğretmeni güçlü olmayan bir ülkenin geleceği garanti altında değildir.'

Tüm öğretmenlere teşekkür ve kutlama mesajı

Emircan Ahmet Alsan, mesajının sonunda tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

'Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere, bu kutsal mesleği özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ülkemize, şehrimize ve evlatlarımıza kattıkları değer için her birine teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE