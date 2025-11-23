'Öğretmenlik bir toplumun kaderini değiştiren kutsal bir emektir'

DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, mesajında eğitimin bir ülkenin gelişmişliğini ve geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu ifade ederek öğretmenlerin bu süreçteki rolünü vurguladı. Anaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bir toplumun geleceğini belirleyen en temel unsur eğitimdir. Eğitimin gerçek mimarları ise her türlü zorluğa rağmen ışık olmaya devam eden fedakâr öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik, bir toplumun kaderini değiştiren kutsal bir emektir.'

'Öğretmenler hak ettikleri değerin çok uzağında bırakılıyor'

Öğretmenlerin yıllardır ekonomik ve sosyal açıdan zor koşullar altında görev yaptığına dikkat çeken Anaç, mevcut eğitim politikalarını eleştirdi:

'Güncellenmeyen ücretler, ağırlaşan ekonomik koşullar, okullarda artan şiddet, görmezden gelinen güvenlik sorunları ve atanamayan yüzbinlerce öğretmenin çağrısı ortadadır. Buna rağmen hâlâ çözüm üretmeyen, öğretmeni duymayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu yok sayma ve bu adaletsizlik kabul edilemez.'

'Plansız müfredat değişiklikleri eğitimi parçalamıştır'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sık değişen ve bilimsel temelden uzak müfredat düzenlemelerinin öğretmenleri ve öğrencileri belirsizliğe sürüklediğini belirten Anaç, şöyle devam etti:

'Bakanlığın bilimsel temelden uzak, plansız şekilde dayattığı müfredat düzenlemeleri eğitimi parçalamış, öğretmenleri belirsizlik içinde bırakmış ve öğrencilerin geleceğiyle oynar hâle gelmiştir. Bu savruk yönetim sadece öğretmene değil tüm ülkeye haksızlıktır.'

'Öğretmenler bu ülkenin onurudur'

Mesajında öğretmenlerin toplumdaki özel yerine dikkat çeken Anaç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bunca baskıya rağmen sınıfa girdiğinde tüm yorgunluğunu kapının dışında bırakıp çocuklarımızın gözlerine umutla bakan öğretmenlerimiz bu ülkenin onurudur. Sizin emeğinizi değersizleştiren her anlayışa karşı durmak boynumuzun borcudur.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hak ettikleri değerin verildiği bir Türkiye diliyorum.'

Kaynak : PERRE