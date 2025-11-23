'Öğretmenlik bir meslek değil, medeniyet inşa vazifesidir'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun kültürel, ahlaki ve bilimsel gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Tosun mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bir milletin istikbalini inşa eden, bilgiyi hikmetle, aklı vicdanla buluşturan; öğrencisinin yüreğine insanlık değerlerini, zihnine çağın bilgisini nakşeden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbî duygularımla kutluyorum.

Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil; bir medeniyetin inşa vazifesidir.'

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir diriliş süreci yaşanıyor'

Tosun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimin tüm kademelerinde yeni bir dönüşüm süreci başlattığını belirtti:

'Bu model; millî kimliği, kültürel kökleri ve çağın gereklerini buluşturarak bilgiyle birlikte erdemi, akılla birlikte vicdanı merkeze alan bir anlayışı esas almaktadır. Bu sürecin en güçlü öncüleri hiç kuşkusuz öğretmenlerimizdir.'

'Deprem sonrası gösterilen fedakârlık tarihe not düşülmüştür'

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'daki öğretmenlerin gösterdiği çabaya da vurgu yapan Tosun, öğretmenlerin kendi mağduriyetlerine rağmen eğitimin yeniden ayağa kalkması için büyük gayret gösterdiğini söyledi:

'Kendisi de depremzede olmasına rağmen görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren öğretmenlerimiz, bu azmin ve adanmışlığın en güçlü örneklerini sergilemiştir.'

'Öğretmenlerimiz toplumun vicdanını diri tutan gönül erleridir'

Öğretmenlerin topluma yön veren değerleri taşıyıcı bir konumda olduğunu ifade eden Tosun, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

'Sizler, bir medeniyetin vicdanını diri tutan, doğruluk ve güzellik aşılayan, öğrencisinin yüreğinde ışık, geleceğinde umut olan gönül erlerisiniz. Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en kıymetli miras, sizlerin emeğidir.'

Vefat eden öğretmenlere rahmet, çalışanlara başarı dileği

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajının sonunda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte ebediyete irtihal eden, görevi başında şehit olan ve depremde yaşamını yitiren tüm öğretmenleri rahmetle andığını belirtti:

'Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur; görevi başında olan tüm meslektaşlarımıza başarı ve esenlikler diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE