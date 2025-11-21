Zerban Ziyareti'nin kökeni 19. yüzyıla dayanıyor

Dede Büyükşahin, Zerban Ziyareti'nin temelini oluşturan olayın 1840-1850 yılları arasındaki büyük kuraklık dönemine dayandığını anlatarak şunları söyledi:

'1840-1850 yılları arasında yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle Zerban suyu tamamen kurumuştu. Köyün dedesi, Üryan Hızır Ocağı pirlerinden Hüseyin Ağa, yanına Momi Ole, Ovi Use, Ali Huse Ole, Azize Mome ve Ağucan evlatlarından Mulla Mahmut ile Hüse Bekiri alarak köylülerle birlikte Zerban'a doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında arkalarından bir koçun kendiliğinden onları takip ettiği görüldü. Hüseyin Ağa, 'Bu koç kimindir?' diye sorduğunda Hüse Bekir, 'Benimdir' dedi. Bunun üzerine Hüseyin Ağa, koçun kendi iradesiyle geldiğini söyleyerek: 'Bu koçu Zerban'a kurban kılalım' dedi.'

Büyükşahin, kurbanın Zerban suyunun kaynağında kesildiğini, kanın toprağa akmasıyla kuruyan suyun yeniden kaynamaya başladığını ifade ederek gelenekten günümüze kadar uzanan sürecin temelinin bu mucizevi olay olduğunu belirtti.

Zerban suyunun yeniden akmaya başlamasının ardından, her yıl düzenli olarak kurban kesilip dağıtım yapılması gelenek haline geldi. Bu uygulama, Bulam halkı tarafından yaklaşık 180 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Kasım ayındaki organizasyonda bu gelenek yine geniş katılımla yaşatıldı. Bu yıl 11 büyükbaş, 8 küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 1.542 lokma, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere bölge halkına ulaştırıldı. Bu sayı, bugüne kadar yapılan en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti. Kurban edilen hayvanların eti, kemiği, ciğeri, kelle ve işkembesi dahil tüm parçaları israf edilmeden eşit şekilde paylaştırıldı.

Lokma dağıtımında belirlenen sosyal ilkelere dikkat edildi. Büyükşahin dağıtım sürecini şöyle aktardı:

'Dağıtımda öncelik, dar gelirli ailelere verildi. Katkı sunanların Bulam içindeki ve dışındaki tüm hanelerine eşit şekilde lokma pay edilip ulaştırıldı. Ardından çevre illerden, farklı şehirlerden ve yurtdışından yoğun talep alan organizasyon kapsamında alınan kurbanlar belirlenen bütçe doğrultusunda kesilip titizlikle paylaştırıldı.'

Kadim gelenek devam ettiriliyor

Büyükşahin, 180 yıllık geleneğin bugün hâlâ büyük bir dayanışma ruhu ile sürdürüldüğünü ifade ederek katkı sunan herkese teşekkür etti. Program, 'Yüce Allah razı olsun, lokmalar kabul ve makbul olsun' dualarıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE