'Filistinli Kadınlar Modern Çağın En Ağır Şiddetine Maruz Kalıyor'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in politikalarının kadınlar açısından ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, 'Filistinli kadınlar ve kız çocukları bugün modern çağın en ağır şiddet, ayrımcılık, işkence ve zulüm biçimlerinden biriyle karşı karşıyadır' ifadelerini kullandı.

Bakanlık, bu uygulamaların yalnızca çatışma ortamının bir sonucu olmadığını, sistematik ve kasıtlı bir politika olarak yürütüldüğünü belirtti.

Ağır Hak İhlalleri: Saha İnfazı, İşkence, Cinsel Şiddet, Zorla Kaybetme

Açıklamada, İsrail güçlerinin kadınlara yönelik çok yönlü bir baskı ve şiddet stratejisi yürüttüğüne dikkat çekildi. Rapora göre kadınlara uygulanan hak ihlalleri arasında:

-Saha infazları

-Zorla kaybetme

-Keyfi ve idari gözaltılar

-İşkence ve kötü muamele

-Cinsel şiddet

-Ev yıkımları

-Yerleşimci saldırıları

-Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları gibi uygulamalar yer alıyor.

Bu ihlallerin hem temel insan haklarına hem de uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Hedef Alındı: Hastaneler, Klinikler, Sığınma Evleri

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in özellikle kadınların zorunlu ihtiyaç duyduğu sağlık altyapısını hedef aldığını belirterek, 'Doğum hizmetleri, ruh sağlığı merkezleri, kadın sığınma evleri ve çocuk sağlık birimleri sistematik şekilde vuruluyor' ifadelerini kullandı.

Bakanlık, bu saldırıların binlerce kadını temel sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığını hem psikolojik hem fiziksel çöküntüyü derinleştirdiğini belirtti.

Yapay Zekâ Destekli Takip Sistemleri Kullanılıyor

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkını gözetim altında tutmak amacıyla yapay zekâ, yüz tanıma sistemleri ve elektronik casusluk yöntemleri kullandığı belirtildi.

Bu uygulamaların özellikle kadınları hedef aldığı vurgulanırken, 'Dünya dijital şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yaparken İsrail bunu sistematik bir baskı aracına dönüştürmüştür' denildi.

Filistin Yönetimi: 'Kadınların Güçlendirilmesi İçin Çalışıyoruz'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, kadınların korunmasına yönelik ulusal mekanizmaların güçlendirildiğini, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda şiddetle mücadele çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Açıklamada, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılımını artırmak için çeşitli programların yürütüldüğü ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı: 'İsrail Hesap Vermeli'

Bakanlık, uluslararası toplumu aktif tutum almaya davet ederek şu çağrıda bulundu:

-İsrail'in işgalinin sona erdirilmesi

-İki devletli çözüm sürecinin hızlandırılması

-Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının tanınması

-İsrail'in uluslararası hukuk mekanizmaları karşısında hesap vermesi

Filistin Dışişleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşleri ve BM kararlarının uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE