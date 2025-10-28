Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 38 olayda 52 şahıs hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonel çalışmalar kapsamında ayrıca suç işlenmesini önlemeye yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, 7'si hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 61 şahıs yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, yakalanan şahıslardan 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE