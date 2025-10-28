Adıyaman'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 7 Renk Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin ana sponsorluğunu MG İnşaat Firması sahibi Muharrem Geçer üstlendi. Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geçer, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara hobi kazandırmak amacıyla her yıl etkinliklerine katkı sunacaklarını duyurarak, herkesi bu konuda sorumluluk almaya davet etti.

'Bu Tür Etkinlikler Memleketimiz için Çok Önemli'

Festivalin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Geçer, 'Bu tür etkinlikler gerçekten Adıyamanımız ve gençlerimiz için çok önemli. Bu gençlik festivalini sürekli devam ettirmemiz için herkesin katkı vermesi gerekiyor. Bundan sonra her yıl katkı vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'Gençlere Hobi Kazandırmamız Gerekiyor'

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için festivalin önemine değinen Geçer, 'Gençlere artık bir hobi aşılamamız gerekiyor. Kahvelerden ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için off-road, basketbol ve doğa sporları gibi etkinliklere yer verirsek gençlerimizi sahiplenmiş oluruz. Bu şekilde gençlerimize ve Adıyamanlı halkımıza katkı sunmuş oluruz' dedi.

Kaynak : PERRE