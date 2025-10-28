Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtarlarla yaptığı toplantıda halkın taleplerine öncelik verdiklerini, altyapı çalışmalarında önemli adımlar attıklarını ve dayanışma ruhuyla şehri birlikte güçlendireceklerini söyledi.

Can Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer, dernek yönetimi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

'Birlikte Yaşayan Bütün Halkımıza Hizmet Edeceğiz'

Muhtarların katılımcı demokrasinin en önemli temsilcileri olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Milletimiz sandığa gitti, sizleri seçti ve sizlere görev tebliğ etti. Bu en güzel makamı ve şerefi bizlere millet verdi; bizi millet seçti. En kutsal, en onurlu görevi bize kim verdi? Bu şanlı, bu onurlu Adıyaman halkı verdi. Bizim birinci önceliğimiz; köyüyle, kentiyle, mahallesiyle, sokağıyla milletimiz, Adıyaman halkıdır. Biz birlikte yaşayan bütün halkımıza hizmet edeceğiz. Bu hizmeti tüm kurumlarımızla, özellikle de Valiliğimiz başta olmak üzere diğer devlet kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz.'

'Hem Köydeki Hem De Mahalledeki Muhtarlarımızın Yanındayız'

Merkez ya da köy ayrımı yapmadan tüm muhtarları eşit gördüklerini ifade eden Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi, köydeki muhtarın da yanındadır, mahalledeki muhtarın da yanındadır. Belki belediye olarak köy muhtarlarımızla, yetki sınırlarımızın dışında kalan bazı alanlar nedeniyle her zaman birebir çalışamıyoruz ama gönlümüz her zaman sizinle. Köyün sorunlarının çözümü konusunda bana ne düşüyorsa, ilgili mercilere aktarmak, çözüm için destek olmak benim görevimdir. Bunu her ortamda ifade ediyorum: Benim iki şapkam var. 2023 genel seçimlerinde Adıyaman halkı bana 28. Dönem için milletvekilliği mazbatası verdi, 31 Mart seçimlerinde ise belediye başkanlığı mazbatasını verdi. Dolayısıyla karşınızda, milletten iki farklı mazbata almış bir kardeşiniz var. Bu nedenle ben meseleye sadece belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda halkın temsilcisi olarak da bakıyorum. İlçedeki, köydeki, mahalledeki her sorunu kendi sorunum olarak görüyorum. Sizin de yanınızdayım; köydeki muhtarlarımızın da, mahalledeki muhtarlarımızın da her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı.

'İçme Suyu Hattının Yüzde 87'sini Yeniledik'

Belediyenin altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Tutdere, önemli veriler paylaştı. Başkan Tutdere, 'Şehrimizin içme suyu şebekesinde işin yüzde 87'sini, yani 487 kilometrelik hattı yeniledik. 30 Kasım'a kadar tüm mahallelerimizin içme suyu hatlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında da 130 kilometreyi geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde 23 mahallemizin altyapısını tamamlayarak şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz' dedi.

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, 'Yeni caddeler, sokaklar, bulvarlar açarak şehrimize nefes aldırıyoruz. Adıyaman yeniden ayağa kalkıyor, insanlarımız geleceğe umutla bakıyor. Bu süreçte hem kamu kurumlarına hem de muhtarlarımıza büyük görev düşüyor' ifadelerini kullandı.

'Dayanışma Ruhuyla Adıyaman'ı Ayağa Kaldıracağız'

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Tutdere, şu ifadeleri kaydetti:

'Ekonomik zorluklar ve depremin yarattığı travmayı birlikte aşacağız. Halkımıza moral ve destek vererek bu süreci omuz omuza atlatacağız. Adıyaman artık çevre illerle rekabet edecek düzeye geliyor. Biz bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız.'

Toplantı, muhtarların mahallelerine ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin planlanmasıyla sona erdi.

