Tarım ve hayvancılık desteklemelerinde önemli bir kriter olan yetiştirici birliklerinin derecelendirme sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler ve başvuruların ardından Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1. sınıf birlik statüsüne yükseldi.

Yeni statüyle birlikte üreticiler;

Buzağı desteği kapsamında buzağı başına 280 TL,

Süt desteği kapsamında litre başına 40 kuruş,

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerinde %5 ek indirim,

Hayvancılık yatırım projelerinde ek puan avantajı kazanacak.

Birlik yetkilileri, bu başarının Adıyaman'daki hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Üreticilerimiz artık daha avantajlı koşullarda faaliyet gösterecek. Emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE