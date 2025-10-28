Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. .

Artçılar Art Arda Meydana Geldi

Ana depremden hemen sonra saat 22.50'de 4,2, 22.51'de 4,0 ve 23.04'te 4,2 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ayrıca 4'ün altında çok sayıda küçük deprem de yaşandı. Aynı bölgede 10 Ağustos 2025'te de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Bazı Yapılar Çöktü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önceki depremlerden hasar aldığı tespit edilen 3 bina ile 1 dükkânın yıkıldığını açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise bölgede 4 ila 5 bina arasında yıkım olduğunu belirterek, 'Henüz ulaşamadığımız mahalleler var. İlk bilgilere göre can kaybı yok. Ekiplerimiz enkaz alanlarında tarama yapacak' ifadelerini kullandı.

Balıkesir İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada ise 3 boş binanın yıkıldığı bildirildi.

Vali Ustaoğlu: 'Can Kaybı Yok, Yaralıların Durumu İyi'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ağır hasarlı 3 binanın ve Sındırgı merkezdeki 2 katlı bir dükkânın yıkıldığını belirtti.

Ustaoğlu, 'Hastanelerimize başvuran 22 vatandaşımız var. Dördü taburcu edildi, hayati tehlikesi bulunan kimse yok.' diye konuştu.

'Tüm Ekipler Sahada'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, 'Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Bölgeye giderek durumu yerinde inceleyeceğiz. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz ama doğrulama sürecindeyiz. Vatandaşlarımızın yanındayız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız sahada çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun.'

AFAD: Hasarlı Binalardan Uzak Durun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara riskli yapılara girmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Açıklamada, 'Hasarlı binaların çevresine yaklaşmayın. İletişimde kısa mesaj (SMS) ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin. Resmî kurumların bilgilendirmelerini takip edin.' denildi.

Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Balıkesir Valiliği, deprem nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kaynak : PERRE