Adıyaman Valiliği, programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldığını bildirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İmamağa Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu Adıyamanlılarla birlikte açtı.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, A101 tarafından İmamağa Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında düzenlenen programa Vali Dr. Osman Varol'un katıldığı bildirildi. Programa mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleşen programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Vali Varol, iftar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Valilik açıklamasında, sofraların paylaştıkça bereketlendiği, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada, 'Sofraların paylaştıkça güzelleştiği, kalplerin ise dayanışma ve kardeşlik duygularıyla ısındığı bu özel buluşmada, Ramazan'ın manevi atmosferi ve iftar sofrasının bereketi hep birlikte paylaşıldı' ifadelerine yer verildi.

Paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği programda, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, iftar programına katkı sunan A101 ailesine teşekkür edilerek, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunuldu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE