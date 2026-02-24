Adıyaman Üniversitesi, bölge tarımının geliştirilmesine yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Çelikhan Kaymakamlığı ile Üniversitenin Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin iş birliğinde hazırlanan 'Alternatif Katma Değeri Yüksek Salep Üretiminin Geliştirilmesi' adlı proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2026 EKK Proje Teklifleri kapsamında 5 milyon 80 bin TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.

Bölge tarımında ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek alternatif üretim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Çelikhan ilçesine bağlı köylerde 14, Adıyaman merkez köylerinde ise 3 olmak üzere toplam 17 demonstrasyon salep bahçesi kurulacak. Demonstrasyon alanlarında uygulanacak üretim modeli ile salep yetiştiriciliğinin teknik esasları üreticilere uygulamalı olarak gösterilecek.

Proje, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin teknik ve bilimsel danışmanlığında yürütülecek. Çalışma kapsamında üretim sürecinin planlanması, uygun ekim ve bakım tekniklerinin belirlenmesi, verim ve kalite kriterlerinin izlenmesi ile üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca demonstrasyon bahçelerinden elde edilecek veriler doğrultusunda bölge koşullarına uygun sürdürülebilir bir üretim modelinin ortaya konulması hedefleniyor.

Salep üretiminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerin gelir düzeyinin artırılması, kırsalda alternatif geçim kaynaklarının güçlendirilmesi ve bölgenin tarımsal potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Proje ile aynı zamanda kayıtlı ve planlı üretimin teşvik edilmesi, teknik bilgiye dayalı üretim anlayışının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE