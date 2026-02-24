Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Valilik makamında düzenlenen programda vatandaşları kapıda karşılayan Vali Varol, iletilen ihtiyaç, talep ve sorunları tek tek dinledi.

Vali Varol, görüşmelerde dile getirilen konuların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi.

Vali Varol, buluşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Valilik olarak birlik, dayanışma ve samimiyet ruhuyla vatandaş odaklı hizmet anlayışımızı daha da güçlendirerek halk buluşmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

