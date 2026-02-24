Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilecek ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olan 'Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP)' kapsamında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Adıyaman'da Kahta, Samsat ve Besni ilçelerinde düzenlenen toplantılara muhtarlar katıldı. Programda proje kapsamı, hedefleri ve uygulanacak faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, TARDİP'in alt bileşenlerinden biri olan 'Geçim Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Dirençli Hayvansal Üretim Sistemleri İçin Mera Alanlarının Geri Kazanılması' projesi çerçevesinde önemli çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Proje kapsamında hayvan yetiştiricisi ailelerin kullandığı mera alanlarında iyileştirme faaliyetlerinin hayata geçirileceğini aktaran Akkan, çiftçi, çoban ve hayvan refahını artırmaya yönelik tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.

Akkan, otlatmayı kolaylaştırıcı yapı ve tesislerin kurulacağını, mera vejetasyonunu güçlendirecek ve iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirecek uygulamaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantılarda muhtarların görüş ve önerileri de alınarak proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

