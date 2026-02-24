Adıyaman Belediyesi, Hocaömer, Kap Camii ve Yeni Mahalle'de yürüttüğü içme suyu, kanalizasyon ve yol onarım çalışmalarına devam ediyor.

Hocaömer Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Hocaömer Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Zamanla ekonomik ömrünü tamamlayan boruların yenilenmesiyle birlikte su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında eski hatlar sökülerek modern ve dayanıklı borularla değiştiriliyor. Belediye yetkilileri, altyapının güçlendirilmesiyle birlikte mahallede daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlanacağını ifade etti.

Kap Camii Mahallesi'nde Yol Onarımı

Kap Camii Mahallesi Kubilay Caddesi'nde, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören bölümlerde onarım çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt yama ve yenileme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, ulaşım güvenliğini artırmak ve sürücüler için daha konforlu bir yol ağı oluşturmak amacıyla kent genelinde bakım ve onarım faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Yeni Mahalle'de Kanalizasyon Hattı GüçlendiriliyorYeni Mahalle 2637 nolu sokak ile 3. Çevre Yolu'nda kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Mevcut hattın yenilenmesiyle birlikte olası taşkın ve arıza risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Adıyaman Belediyesi, 'Her sokakta, her mahallede geleceği inşa ediyoruz' anlayışıyla şehrin görünmeyen can damarlarını yenileyerek daha sağlam bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Belediye ekiplerinin, planlanan program doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PERRE