Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde altyapı çalışmalarından etkilenen yollarda bakım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören Atatürk Bulvarı yan yollarında asfalt yama ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, bozulan zeminleri onararak yolu yeniden ulaşıma elverişli hale getiriyor.

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1. Çevreyolu'nda da benzer şekilde hasar gören bölümlerde asfalt serimi ve tamirat işlemleri gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların planlama doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğü ve daha güvenli ve konforlu bir Adıyaman için yol bakım ve yenileme faaliyetlerinin devam edeceği bildirdi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE