'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların anısını yaşatmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla düzenlenen yarışmalara, 11 farklı ilden sporcular katıldı. Yarışmaların ilki 2025 yılında Kahramanmaraş'ta yapılırken, ikinci organizasyon bu yıl Adıyaman'da düzenlendi.

Mücadele, azim ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı yarışmaların ardından, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları; Adıyaman Valisi Osman Varol, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve il protokolü üyeleri tarafından takdim edildi.

Anma programı, birlik, beraberlik ve umut vurgusuyla sona ererken, sporun birleştirici gücü bir kez daha güçlü biçimde hissedildi. Programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren deprem şehitleri rahmet ve saygıyla anıldı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE