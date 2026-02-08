6 Şubat deprem şehitlerini anma programları kapsamında düzenlenen Oryantiring Yarışmaları tamamlandı. Yeni mahalle spor salonunda düzenlenen törende kazanan takımlara madalyaları Vali Osman Varol tarafından verildi.
6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı kapsamında, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Valiliğimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları' tamamlandı.
Deprem şehitlerini anmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonun ,Yenimahalle spor salonunda gerçekleşen ödül töreninde yarışmacılara madalyaları Vali Osman Varol tarafından takdim edildi.
