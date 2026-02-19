Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen Sportif Yetenek Taraması çalışmaları başladı. İl merkezinde start verilen uygulama kapsamında, ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri çeşitli fiziksel ölçüm ve performans testlerine tabi tutuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen program çerçevesinde öğrencilerin sürat, dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi temel motorik özellikleri bilimsel yöntemlerle değerlendiriliyor. Yapılan testler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin sportif yatkınlıkları analiz edilerek uygun branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl Adıyaman genelinde binlerce öğrencinin katılım sağladığı tarama çalışmalarının, bu yıl daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşması planlanıyor. İl merkezinde başlayan uygulamaların, belirlenen takvim doğrultusunda tüm ilçelerde de sürdürüleceği bildirildi. Çalışmaların, her öğrencinin sporla tanışmasına imkân sağlayacak şekilde organize edildiği belirtildi.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sportif Yetenek Taraması çalışmalarının çocukların spora yönlendirilmesi açısından önemli bir proje olduğunu ifade etti. Elüstü, amaçlarının çocukların potansiyellerini erken yaşta tespit ederek yeteneklerine uygun branşlara yönlendirmek olduğunu kaydetti.

Adıyaman'da spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Elüstü, çocukların sporla büyüyen, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesinin temel hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Sportif Yetenek Taraması uygulamasının yıl boyunca planlanan program dahilinde devam edeceği, elde edilen verilerin ilgili birimlerle koordineli şekilde değerlendirilerek öğrencilerin sportif gelişim süreçlerinin takip edileceği bildirildi.

