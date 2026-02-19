Altın piyasasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin endişeler, küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.
Ons Altın
Ons altın güne 2.933 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 2.924 dolar, en yüksek ise 2.939 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2.929 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram Altın
Gram altın yeni güne 3.421 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3.412 TL, en yüksek ise 3.431 TL seviyeleri kaydedildi. Şu dakikalarda gram altın 3.418 TL seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3.482 TL alış, 3.526 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek Altın
Alış: 5.704 TL
Satış: 5.753 TL
Yarım Altın
Alış: 10.431 TL
Satış: 10.530 TL
Tam Altın
Alış: 20.797 TL
Satış: 20.973 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 19.382 TL
Satış: 19.703 TL
Reşat ve Ziynet Altını
Reşat altın: Alış 20.568 TL, Satış 20.817 TL
Ziynet altını: Alış 50.072 TL, Satış 50.866 TL
Kaynak : PERRE