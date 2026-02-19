Altın piyasasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin endişeler, küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Ons Altın

Ons altın güne 2.933 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 2.924 dolar, en yüksek ise 2.939 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2.929 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram Altın

Gram altın yeni güne 3.421 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3.412 TL, en yüksek ise 3.431 TL seviyeleri kaydedildi. Şu dakikalarda gram altın 3.418 TL seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3.482 TL alış, 3.526 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek Altın

Alış: 5.704 TL

Satış: 5.753 TL

Yarım Altın

Alış: 10.431 TL

Satış: 10.530 TL

Tam Altın

Alış: 20.797 TL

Satış: 20.973 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 19.382 TL

Satış: 19.703 TL

Reşat ve Ziynet Altını

Reşat altın: Alış 20.568 TL, Satış 20.817 TL

Ziynet altını: Alış 50.072 TL, Satış 50.866 TL

Kaynak : PERRE