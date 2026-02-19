Ramazan dönemi en çok tartışılan konuların başında, ezan okunurken son birkaç yudum su içilip içilemeyeceği geliyor. İslami kaynaklarda oruç için en temel ölçü imsak vaktinin girmesiyle birlikte yeme ve içmenin tamamen bırakılmasıdır.

Ezan okunurken su içilir mi?

Sahurda su içmek için 'ezanın bitmesini beklemek' ya da 'ezan başlayana kadar içmek' güvenli görülmez. Çünkü ezanın geç okunması ihtimali, kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. İmsak girdikten sonra yeme-içmeye devam etmek, orucun geçersiz sayılmasına neden olabilecek bir durumdur. Bu sebeple tedbirli davranmak, imsak saatinden önce yeme-içmeyi sonlandırmak önerilir.

Oruç'a ne zaman niyet edilir?

Ramazan orucunda niyetin zamanı, akşam vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Niyet için son sınır ise ertesi gün kuşluk vaktine yakın bir zamana kadar uzanır. Sürenin sonuysa 'dahve-i kübra' olarak ifade edilen vakitle açıklanır.Dahve-i kübra imsak ile akşam arasındaki sürenin yarısına denk gelir. Türkiye'de bu zaman dilimi genellikle öğle vaktine yaklaşık 60-70 dakika kala oluşur.Yine de oruçta en güvenlisi sahura kalkıldığında veya yatmadan önce niyet etmektir.

