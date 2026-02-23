Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı görevinde yetki belgesini teslim alan İsmail Gümüş, yazılı bir açıklama yayımlayarak sürece ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yetki belgesini almanın, teşkilatın şehrin sorunlarına çözüm üretme ve ülküdaşlarla dayanışmayı güçlendirme adına önemli bir adım olduğunu ifade eden Gümüş, 'Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Adıyamanlı ülküdaşlarımızla şehrimize hizmet etmekten onur ve gurur duyacağız' dedi.

Gümüş, MHP teşkilatı içinde kimsenin kimseden üstün ya da geri olmadığını vurgulayarak, 'Yan yana, omuz omuza tek vücut olarak Adıyaman'da Ülkücü Hareket mazisine ve misyonuna yakışır şekilde mücadele edecektir' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Gümüş, 'Rabbim bizleri çıktığımız bu yolda mahcup etmesin. Memleketimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun' diyerek kararlılık ve sorumluluk mesajı verdi. Bu adım, MHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın şehirdeki faaliyetlerinin planlı ve güçlü bir şekilde yürütülmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

