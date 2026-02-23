Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın 5.146 dolar seviyesinden işlem görürken, günlük değişim oranı yüzde 0,76 olarak kaydedildi.

Serbest piyasada gram altın saat 09.44 itibarıyla 7.255,69 TL alış, 7.256,58 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Günlük artış oranı yüzde 1,02 oldu. Çeyrek altın 11.609,11 TL'den alınırken 11.864,51 TL'den satıldı. Cumhuriyet altını ise 46.436 TL alış, 47.313 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Aylık ve Yıllık Performans

Şubat ayının başına göre gram altın 446,91 TL artarak yüzde 6,56 oranında değer kazandı. Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 5.985,85 TL'ye göre artış 1.270,7 TL olurken, değer kazancı yüzde 21,23 olarak hesaplandı. Son bir yıllık süreçte ise gram altın 3.441,38 TL'den 7.256,58 TL'ye yükselerek yüzde 110,86 oranında artış gösterdi.

Ons altın da aylık bazda yüzde 5,15 oranında yükseldi. Yılbaşında 4.332,29 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 813,96 dolarlık artışla yüzde 18,79 değer kazandı. Son bir yılda ise 2.936,05 dolardan 5.146,25 dolara çıkarak yüzde 75,28 oranında artış kaydetti.

Geçtiğimiz cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak gram altın günü yüzde 2,1 artışla 7 bin 184 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın sabah saatlerinde 7 bin 271 lira seviyesini gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın 12 bin 408 lira, Cumhuriyet altını ise 49 bin 222 lira seviyesinden işlem gördü.

ABD'de Yüksek Mahkemenin, Başkan Donald Trump tarafından devreye alınan 'acil durum' tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından dolarda görülen zayıflama, ons altının üç haftanın en yüksek seviyesi olan 5.176,6 doları test etmesine neden oldu. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 5 bin 160 dolar seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda ayrıca ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler ile ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip ediliyor.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE