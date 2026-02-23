Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, uzun süredir sorun yaşadıkları komşuları tarafından saldırıya uğrayan bir baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastaneye kaldırıldı.

Olayın iddialara göre, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları evde binada oturan ve kendilerini aşiret olarak tanımlayan komşuların baskılarına maruz kaldıklarını belirten dört çocuklu aile, evlerinin önüne mermi çekirdeği ve notlar bırakılarak taşınmaları yönünde tehdit edildiklerini jandarmaya bildirdi.

Ailenin açıklamasına göre, kendilerini 'Biz aşiretiz' diyerek Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle daha önce yolda karşılaşan mağdur baba, tekrar tehdit edilince durumu jandarmaya iletti.

Yaşanan saldırı sonrasında yaralanan baba ve 14 aylık çocuğuna geçmiş olsun dileklerini ileten T.C. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum.

Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir' ifadelerini kullandı.

HABER: YALOVA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE