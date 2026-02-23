Adıyaman'da il genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, AFAD İl Müdürü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Deprem Konutları ve Altyapı Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Toplantıda, merkez ilçe ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarının teslim süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ele alınarak, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşması için atılacak adımlar istişare edildi.

Sağlık ve Eğitim Yatırımları Değerlendirildi

Görüşmelerde ayrıca il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki projeler kapsamlı biçimde ele alındı. Hizmetlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara etkin şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine ilişkin hususlar da görüşüldü. Çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman'ın ihtiyaçlarının yakından takip edilmeye devam edileceği ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE