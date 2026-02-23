Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi kalemlerindeki artışlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla açıklanan güncel rakamlar, Adıyaman'da sürücülerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Adıyaman'da Güncel Fiyatlar

Adıyaman'da litre fiyatları şu şekilde belirlendi:

Benzin: 59,27 TL

Motorin: 60,20 TL

LPG: 30,74 TL

Motorin fiyatının 60 TL seviyesinin üzerine çıkması kentte özellikle ticari araç sahipleri ve şehir içi ulaşımda akaryakıt kullanan vatandaşlar açısından maliyet baskısını artırdı.

Büyükşehirlerde Durum

Türkiye'nin üç büyük ilinde ise fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57,17 TL

Motorin: 57,89 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 57,00 TL

Motorin: 57,74 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 58,10 TL

Motorin: 59,02 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 58,37 TL

Motorin: 59,30 TL

LPG: 30,09 TL

