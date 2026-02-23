Adıyaman'da Ramazan ayı dolayısıyla Kap Cami Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca hizmet verecek şekilde kurulan çadırda, Adıyamanlılar oruçlarını birlikte açtı. Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere de katılarak, vatandaşlarla iftar yaptı.

İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Vali Varol iftar sonrası yaptığı açıklamada, 'Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Rahmet, hayır ve bereketin hâkim olduğu bu mübarek ayda sofralarımızdan, hanelerimizden sağlık, huzur ve bereket eksik olmasın. Manevi duyguların zirveye ulaştığı Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE