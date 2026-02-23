Adıyamanlılar Vakfı tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Geleneksel İftar Programı, İstanbul Bağcılar'daki vakıf merkezinde binlerce hemşehrinin katılımıyla gerçekleştirildi. 1996 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının ilk Pazar günü organize edilen program, Adıyamanlılar için önemli bir buluşma noktası olma özelliğini sürdürdü.

Vakıf merkezinde kurulan yüzlerce sofrada bir araya gelen katılımcılar, aynı anda oruçlarını açtı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Organizasyon boyunca Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu vurgulandı.

Programa; AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin başta olmak üzere çok sayıda siyasi temsilci, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve vatandaş katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu yaptığı konuşmada vakfın sosyal bir buluşma noktası olmanın yanı sıra dayanışma ve sorumluluk hareketi olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Başkan Göksu, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerine değinerek, vakfın deprem sonrası hızlı bir şekilde organize olarak hem ayni hem de nakdi yardımlar sağladığını ifade etti. Göksu, depremzede ailelerin barınma, gıda, kıyafet ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca İstanbul'daki hemşehriler ile Adıyaman arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulduğunu kaydetti.

Vakfın eğitim alanındaki çalışmalarına da değinen Göksu, öğrencilerin eğitim serüvenlerinde destek sağladıklarını, burs programlarıyla gençlerin hayallerine ulaşmalarına katkı verdiklerini söyledi. Göksu, bu desteklerin sadece Adıyamanlı öğrencilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Filistin ve Gazze'den gelen öğrencilere de burs verildiğini belirtti. Konuşmasını, vakfa destek veren hemşehrilere, sanatçılara, siyasilere, akademisyenlere ve gönüllülere teşekkür ederek tamamladı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan insani krizlere dikkat çekti. Özellikle Gazze'deki insani duruma değinen Göksu, yardım ve dayanışma çağrısında bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise vakfa emek veren mütevelli heyeti üyeleri ve geçmiş yönetim kurulu ile komisyon üyelerine teşekkür ederek, vakfın Adıyamanlılar için zor zamanlarda ve güzel günlerde ortak buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca Mehmet Cengiz de söz alarak vakfın çalışmalarını takdir etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yoğun katılım ve samimi atmosferle geçen 30. Geleneksel İftar Programı, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Etkinlik, Adıyamanlılar Vakfı'nın birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren geleneksel buluşması olarak kayıtlara geçti.

