Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklentisiyle birlikte Adıyaman'da da sıcaklıklarda bir artış gözlenecek. Bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yarın yağış beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.
Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yarın yağış beklendiği açıklandı.
Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;
24 Şubat Adıyaman hava durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 15
Besni: 5/ 12 Derece
Çelikhan: -1/ 10 derece
Gerger: 3/14 Derece
Gölbaşı: 0/ 13 Derece
Kahta: 6 / 15 Derece
Samsat: 5/ 15 Derece
Sincik: 3 / 10 Derece
Tut: 4 / 13 Derece
25 Şubat Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 4/ 12
Besni: 4/ 8 Derece
Çelikhan: 0/ 9
Gerger: 5/ 12 Derece
Gölbaşı: 0/ 11 Derece
Kahta : 5 / 13 Derece
Samsat: 2/ 7 Derece
Sincik: 2/ 7Derece
Tut: 5 / 10 Derece
Kaynak : PERRE