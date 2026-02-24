Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklentisiyle birlikte Adıyaman'da da sıcaklıklarda bir artış gözlenecek. Bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yarın yağış beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yarın yağış beklendiği açıklandı.

Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;

24 Şubat Adıyaman hava durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 15

Besni: 5/ 12 Derece

Çelikhan: -1/ 10 derece

Gerger: 3/14 Derece

Gölbaşı: 0/ 13 Derece

Kahta: 6 / 15 Derece

Samsat: 5/ 15 Derece

Sincik: 3 / 10 Derece

Tut: 4 / 13 Derece

25 Şubat Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 4/ 12

Besni: 4/ 8 Derece

Çelikhan: 0/ 9

Gerger: 5/ 12 Derece

Gölbaşı: 0/ 11 Derece

Kahta : 5 / 13 Derece

Samsat: 2/ 7 Derece

Sincik: 2/ 7Derece

Tut: 5 / 10 Derece

Kaynak : PERRE