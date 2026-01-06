Başkan Sarıdoğan yağtığı açıklamada;

"Mersin Adıyamanlılar Vakfı adına kısa bir süre önce yaptığım çağrıda; Adıyaman Tanıtım Günleri ekseninde taşıdığım endişeleri, Adıyaman’ın birlik ve beraberliği adına bir sosyal sorumluluk duruşu olarak kamuoyuyla paylaşmıştım. Bu paylaşımımda, özellikle Gergerliler Federasyonu ve Kahta Federasyonu başkanlarına da açık bir çağrıda bulunmuştum.

Bu çağrıma duyarlılıkla karşılık veren;

Gergerliler Federasyonu Başkanı Sayın Av. Ali ACAR’a ve

Kahta Federasyonu Başkanı Sayın Kemal KARAKUŞ ’a,

Mersin Adıyamanlılar Vakfı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Her iki başkanımızın da bu çağrıya cevap vermesi; Adıyaman’ın birlik ve beraberliğini önceleyen, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir duruşun hâlâ güçlü bir şekilde var olduğunu göstermiştir.

Özellikle İstanbul’da Adıyaman’ı temsil gücü en yüksek, kurumsal olarak ilk kurulan federasyonlar arasında yer alan bu iki yapının ortaya koyduğu tavır, dile getirdiğim endişelerin kişisel değil, toplumsal ve kurumsal bir karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu durum beni şahsen mutlu etse de, Adıyaman adına bir kırgınlığımı da ifade etmek isterim. Çünkü bu yapılar; yalnızca birer kurum değil, tüm Adıyaman’ın ortak değerleridir. Bu değerlerin bir arada, yan yana ve omuz omuza durması gerekirken; ayrıştırıcı, yalnızlaştırıcı duygu, düşünce ve eylemlerle Adıyaman adı üzerinden yürütülmesini doğru ve kabul edilebilir bulmadığımı açıkça ifade ediyorum.

Bu nedenle; Adıyaman’ın kurumsal değerlerini yalnızlaştıran her türlü yaklaşımın, Adıyaman üzerinden bir an önce elini çekmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle, çağrıma duyarsız kalmayan ve ses veren Sayın Av. Ali ACAR ve Sayın Kemal KARAKUŞ ’a, Mersin Adıyamanlılar Vakfı adına bir kez daha teşekkür ediyor, bu duruşun Adıyaman adına güçlenerek devam etmesini diliyorum." dedi.