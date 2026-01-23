Adıyaman'da etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuza geçerken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kriz Koordinasyon Merkezi'nin başına geçti. Gece yarısını geçmesine rağmen çalışmaları yakından takip eden Başkan Tutdere, sahadaki operasyonları bizzat yönetti.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte kriz masası oluşturulması talimatını veren Başkan Tutdere, ilgili birim müdürleriyle bir araya gelerek şehir genelindeki son durumu değerlendirdi. 18 araç ve 151 personelden oluşan ekiplerin dijital takip sistemleri ve telsiz ağları üzerinden koordinasyonunu sağlayan Tutdere, özellikle hastane yolları ve ana arterlerin açık tutulması için stratejik yönlendirmelerde bulundu.

Kriz Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gece mesaisinin önemine dikkat çekerek, saatler gece yarısını geçmesine rağmen görev başında olduklarını söyledi. Şu an itibarıyla şehir genelinde kapalı ana arter bulunmadığını belirten Tutdere, ekiplerin özellikle İndere bölgesi başta olmak üzere tüm kentte teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Tutdere, vatandaşların sabah saatlerinde güvenli ve açık yollarla güne başlaması için karla mücadele çalışmalarının fırtına etkisini yitirene kadar aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Tutdere, koordinasyon merkezinden vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Kar yağışının bereket olduğunu ancak tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Tutdere, kar yağışının etkili olacağı süre boyunca toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını hatırlattı. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısında bulunan Başkan Tutdere, bu sayede ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürebileceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE