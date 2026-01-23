İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 17 il merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 2020-2026 yılları arasında hesaplarında toplam 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 68'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığını ve 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'17 il merkezli 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarımızda; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 Milyar 183 Milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheliyi yakaladık! 68'i tutuklandı. 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kişiler aracılığıyla işlenen 'Siber Dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE