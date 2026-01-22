Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Kahta Belediyesi, kent genelinde olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

7/24 SAHADA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda Kahta Belediyesi'ne bağlı tüm birimler, koordineli şekilde 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Ekipler, buzlanma riskinin yoğun olduğu bölgelerde önleyici ve müdahaleye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

ANA ARTERLERDE VE ARA SOKAKLARDA TUZLAMA

Kahta Belediye ekipleri, soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde özel olarak hazırlanan buz çözücü tuzlama çalışmaları yürütüyor. Başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları ve ara sokaklarda da çalışmalar yoğunlaştırılarak ulaşım güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücülerin araçlarıyla güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi ve vatandaşların iş yerlerine ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklar düzenli olarak kontrol ediliyor. Belediye ekipleri buzlanmaya karşı gerekli uygulamaları sürdürüyor.

VATANDAŞ TALEPLERİ ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler de belediye ekipleri tarafından değerlendiriliyor. Aciliyet durumuna göre ekip ve ekipman sevkiyatı yapılarak, buzlanma kaynaklı sorunlara yerinde ve hızlı müdahale ediliyor.

Kahta Belediyesi yetkilileri, hava koşullarının yakından takip edildiğini ve olumsuz hava şartları sona erene kadar çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE