AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman temasları kapsamında çeşitli siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alkayış, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ve Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı ile bir araya gelindi.

Ziyaretlerde Mustafa Alkayış'a; AK Parti Adıyaman İl Başkanı Sayın Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Sayın Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Sayın Hasan Ünsal ile parti teşkilat mensupları eşlik etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 'Siyasi partiler, halk iradesinin siyasal sisteme yansıdığı; farklı düşüncelerin, görüşlerin ve yaklaşımların temsil edildiği demokrasimizin temel unsurlarıdır. Bu yönüyle siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, millete hizmet yarışında rakibidir' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyasi rekabet anlayışına da değinen Alkayış, 'Siyasi rekabet; ayrıştıran bir dil üzerinden değil, hizmeti ve çözümü esas alan bir anlayışla yürütülmelidir. Adıyaman'ımız; iyi günde de zor günde de bir araya gelmeyi bilen, kardeşlik hukukunu güçlü şekilde yaşatan müstesna şehirlerimizden biridir' ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde il başkanları ve teşkilat mensuplarının görüş, talep ve değerlendirmelerini dikkatle dinlediklerini belirten Alkayış, 'Karşılıklı istişare anlayışıyla hem yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık hem de yapıcı eleştiri ve önerileri değerlendirme imkânı bulduk. Bu temasların Adıyaman'ımıza, demokrasimize ve toplumsal birlikteliğimize katkı sunmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin, farklı siyasi partiler arasında karşılıklı diyalog ve istişare kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenirken, temasların Adıyaman'daki toplumsal birlik ve beraberlik anlayışını pekiştirmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

