Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında gündem dışı söz alan üyeler arasında Cemevi konusu üzerinden sert tartışma yaşandı. Karşılıklı suçlamalarla yükselen tansiyon, oturuma verilen araya rağmen düşmedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Ankara'daki programı nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık etti. İki oturum halinde yapılan mecliste toplam 162 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının kapanış bölümünde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Kadı, Gebze'de yapılması planlanan Cemevi'nin akıbetini sordu. Bunun üzerine AK Parti'li Meclis Üyesi Hasan Soba söz alarak, Derince'de yakın zamanda bir Cemevi açıldığını hatırlattı ve yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu dile getirdi.

Sözlü atışmanın sürmesi üzerine CHP'li Meclis Üyesi Erkan Uygun yerinden kalkarak tepki gösterdi. AK Parti sıralarından gelen karşılıklarla birlikte meclis salonunda gerginlik arttı. Oturumu yöneten Büyükgöz'ün tartışmaya müdahil olurken kullandığı ifadeler tansiyonu daha da yükseltti.

Yaşanan söz düellosunun ardından taraflar karşılıklı olarak birbirinin üzerine yürüdü. Bazı meclis üyelerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlenmeye çalışıldı. CHP'li üyeler protesto ederek salonu terk etti.

Gerginlik meclis salonuyla sınırlı kalmayarak koridorlara taştı ve kısa süreli fiziki arbede yaşandı. Olayın ardından toplantı ortamı sakinleştirilirken, yaşanan tartışma meclis çalışmalarına gölge düşürdü.

Kaynak : PERRE