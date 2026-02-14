AFAD verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 14.34'te kaydedilirken, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, başta Bursa kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

Kaynak : PERRE