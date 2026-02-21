Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta İlçe Mill, Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde, okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak 140 beden işçisi (temizlik) personeli için kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura işlemine İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Turan ve vatandaşlar katıldı.
Kura çekimi, Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda (METEM) gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda belirlenen personelin 02 Mart 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 4 ay süreyle görev yapacağı bildirildi.
Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, sürecin şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştirildiğini belirtti. Başli, göreve hak kazanan personele görevlerinde başarı diledi.
Kura sonucu göreve hak kazanan personel listesi aşağıda yer almaktadır.
SIRA NO-KURA SIRA NO-TC KİMLİK NO- İSİM SOYİSİM
1 51 19******24 ASİYE DOĞANÇ
2 68 11******58 AYFER NEREDE
3 70 16******48 AYHAN DEMİRAL
4 79 10******08 AYSEL AĞAR
5 112 19******32 AYTEN ALPDOĞAN
6 145 10******90 BEKİR OĞUZ
7 148 16******98 BEKİR TAVAN
8 228 35******06 DAMLA OĞUZHAN
9 233 21******18 DERYA EREN
10 246 15******74 DİLEK ALET
11 252 16******18 DİLEK KAYA
12 256 19******94 DİLEK ŞAHİN
13 278 17******74 ELİF BÜYÜKÇELEBİ
14 290 25******76 EMİNE AYTEPE
15 339 22******86 ESMA ÇAKIR
16 347 17******50 ESMA KARAYİĞİT
17 371 21******54 ESRA KUŞTEPE
18 372 10******96 ESRA OCAK
19 374 19******00 ESRA TURMUŞ
20 395 17******54 FATMA BOR
21 406 19******42 FATMA DOĞAN
22 420 14******00 FATMA KAYA
23 429 21******06 FATMA OKAN
24 431 11******46 FATMA PEKER
25 470 16******60 FİDAN KARAKUŞ
26 473 11******72 FİDAN SÜT
27 478 21******24 FİKRİYE GÜL
28 522 23******44 GÜLER AVSEREN
29 533 14******18 GÜLSÜM TURAN
30 535 14******46 GÜLŞEN KOÇ
31 537 16******28 GÜLTEN BAYRAM
32 539 23******44 GÜLTEN ESEN
33 566 11******06 HACER YÜCEDAĞ
34 584 12******76 HALİME AY
35 640 19******56 HATİCE FIRAT
36 653 11******82 HAVVA ARSLAN
37 677 24******88 HİLAL GÜNGÖR
38 699 23******82 HÜSEYİN GÜNAY
39 728 14******08 İREMNUR YILMAZ
40 751 18******28 KADRİYE ÇELİK
41 794 19******48 MAHMUT BERENDİ
42 804 10******76 MEDİNE ASLAN
43 810 23******30 MEDİNE DOĞAN
44 1022 23******66 NİMET ERBAY
45 1035 19******26 NURİ ÜNVER
46 1055 22******50 OSMAN ORMAN
47 1104 19******44 PINAR YATKIN
48 1117 16******36 RAMAZAN AYDIN
49 1143 21******54 REMZİYE BİÇER
50 1174 11******74 REMZİYE YAMAN
51 1281 10******18 SERKAN İNAN
52 1284 13******80 SEVDA ÇELİK
53 1404 13******64 ŞÜKRAN SALMAN
54 1434 18******62 TÜRKAN İNCE
55 1439 21******90 TÜRKAN YAZGAN
56 1451 16******70 ÜRFİYE ORMAN MERKEZ
57 1454 44******18 VAHİDE TANAĞARDI
58 1460 11******84 YAĞMUR GÜNGÖR
59 1474 12******06 YASEMİN GÜNDÜZ
60 1494 12******28 YETER İBİŞ
61 1499 11******90 YILDIZ AVSEREN
62 1524 11******74 ZAFER AVSEREN
63 1525 23******12 ZAHİDE BOZKURT
64 1528 15******12 ZAHİDE ERDAL
65 1551 17******96 ZELİHA DEMİR
66 1558 13******84 ZELİHA PORSUK
67 1568 22******78 ZEYNEL YAVUZ
68 1574 16******72 ZEYNEP AY
69 1586 13******22 ZEYNEP KAPLAN
70 1587 12******82 ZEYNEP KARAMAN
71 1601 13******44 ZEYNEP ZENCİRKIRAN
72 1622 10******88 ABDULKADİR OKAN
73 1659 11******98 BİLAL SÖZERİ
74 1667 19******20 DOĞAN GÜNEY
75 1674 13******00 ENES AKATAY
76 1684 18******70 FERHAT ASLAN
77 1701 20******72 HACI YUSUF BAYİR
78 1709 10******18 HALİL İBRAHİM YAKAR
79 1728 10******00 İBRAHİM HALİL ŞAHİN
80 1730 18******58 İBRAHİM SİVİL
81 1781 24******86 MEHMET SIDDIK ÜNVER
82 1783 15******06 MEHMET SİNAN SANSAR
83 1797 10******92 MUHAMMED BEYAZYİLDIZ
84 1813 18******20 MURAT AĞLAMIŞ
85 1832 11******66 NAZİF YAMAN
86 1843 14******08 OSMAN OLT
87 1844 12******92 OSMAN SEVİM
88 1851 15******48 ÖMER POLAT
89 1852 10******98 ÖMER TÜRK
90 1872 21******84 RAMAZAN YÜCEL
91 1901 10******44 SEZER TOPAL
92 1919 10******04 YALÇIN AKATAY
93 1927 10******04 YILMAZ YÜCETAŞ
94 91 17******14 AYSEL MAT
95 952 10******96 MÜNEVVER YILMAZ
96 1436 11******70 TÜRKAN ÖZDEMİR
97 857 13******74 MEHMET ÖZDEMİR
98 1038 14******52 NURSEL GÜN
99 263 12******52 EBRU KARAKAYA
100 943 11******50 MUSTAFA TAŞ
101 1657 21******98 BERAT SEVİNÇ
102 462 20******88 FEYZETTİN TANRIVERDİ
103 942 18******20 MUSTAFA TANRIVERDİ
104 437 24******00 FATMA ŞAHİN
105 1664 19******34 CEBRAİL GÜL
106 296 10******60 EMİNE ÇAKMAK
107 1698 30******04 HABİB KÖROĞLU
108 489 24******98 FİRDEVS TOPRAK
109 1057 15******38 OSMAN TANGÜN
110 325 10******38 EMİNE ZELYÜT
111 1923 23******38 YASİN TÜRK
112 899 11******76 MESUDE UÇAR
113 1906 12******20 ŞAHİN BULĞUR
114 968 12******48 NAİLE KIZIL
115 1384 11******16 ŞEMSETTİN EROĞLU
116 682 21******86 HÜLYA AYDIN
117 1327 10******60 SİBEL SAVUL
118 1570 19******34 ZEYNEP ALAGÖZ
119 22 14******60 ADNAN ARSLAN
120 864 19******64 MELEK ERDEM
121 1780 10******58 MEHMET SANDI
122 1004 18******66 NERİMAN ATLIHAN
123 829 18******88 MEHMET AVCI
124 1806 10******30 MUHAMMET ENES ÜNVER
125 1837 10******52 OKTAY KIRAN
126 1229 16******12 SALİHA ALBAYRAK
127 * BAŞVURU OLMADIĞI İÇİN KURA ÇEKİLMEDİ
128 * BAŞVURU OLMADIĞI İÇİN KURA ÇEKİLMEDİ
129 1711 10******86 HAMZA ERBASAN
130 157 10******88 BERİVAN ÇELİK
131 931 13******92 MUSTAFA DİŞBUDAK
132 1490 10******02 YETER ÇELİK
133 1493 10******28 YETER EROĞLU
134 1457 24******56 VESİLE TURUN
135 1478 21******86 YASİN ÇOBAN
136 1904 15******28 SUAT KAYHAN
137 1921 11******28 YASİN ERŞAHİN
138 664 21******14 HEDİYE GÜL
139 1297 15******28 SEVGİ ÇELEBİ
140 1305 21******78 SEVİM ARSLAN
Kaynak : PERRE