Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta İlçe Mill, Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde, okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak 140 beden işçisi (temizlik) personeli için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura işlemine İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kura çekimi, Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda (METEM) gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda belirlenen personelin 02 Mart 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 4 ay süreyle görev yapacağı bildirildi.

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, sürecin şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştirildiğini belirtti. Başli, göreve hak kazanan personele görevlerinde başarı diledi.

Kura sonucu göreve hak kazanan personel listesi aşağıda yer almaktadır.

SIRA NO-KURA SIRA NO-TC KİMLİK NO- İSİM SOYİSİM

1 51 19******24 ASİYE DOĞANÇ

2 68 11******58 AYFER NEREDE

3 70 16******48 AYHAN DEMİRAL

4 79 10******08 AYSEL AĞAR

5 112 19******32 AYTEN ALPDOĞAN

6 145 10******90 BEKİR OĞUZ

7 148 16******98 BEKİR TAVAN

8 228 35******06 DAMLA OĞUZHAN

9 233 21******18 DERYA EREN

10 246 15******74 DİLEK ALET

11 252 16******18 DİLEK KAYA

12 256 19******94 DİLEK ŞAHİN

13 278 17******74 ELİF BÜYÜKÇELEBİ

14 290 25******76 EMİNE AYTEPE

15 339 22******86 ESMA ÇAKIR

16 347 17******50 ESMA KARAYİĞİT

17 371 21******54 ESRA KUŞTEPE

18 372 10******96 ESRA OCAK

19 374 19******00 ESRA TURMUŞ

20 395 17******54 FATMA BOR

21 406 19******42 FATMA DOĞAN

22 420 14******00 FATMA KAYA

23 429 21******06 FATMA OKAN

24 431 11******46 FATMA PEKER

25 470 16******60 FİDAN KARAKUŞ

26 473 11******72 FİDAN SÜT

27 478 21******24 FİKRİYE GÜL

28 522 23******44 GÜLER AVSEREN

29 533 14******18 GÜLSÜM TURAN

30 535 14******46 GÜLŞEN KOÇ

31 537 16******28 GÜLTEN BAYRAM

32 539 23******44 GÜLTEN ESEN

33 566 11******06 HACER YÜCEDAĞ

34 584 12******76 HALİME AY

35 640 19******56 HATİCE FIRAT

36 653 11******82 HAVVA ARSLAN

37 677 24******88 HİLAL GÜNGÖR

38 699 23******82 HÜSEYİN GÜNAY

39 728 14******08 İREMNUR YILMAZ

40 751 18******28 KADRİYE ÇELİK

41 794 19******48 MAHMUT BERENDİ

42 804 10******76 MEDİNE ASLAN

43 810 23******30 MEDİNE DOĞAN

44 1022 23******66 NİMET ERBAY

45 1035 19******26 NURİ ÜNVER

46 1055 22******50 OSMAN ORMAN

47 1104 19******44 PINAR YATKIN

48 1117 16******36 RAMAZAN AYDIN

49 1143 21******54 REMZİYE BİÇER

50 1174 11******74 REMZİYE YAMAN

51 1281 10******18 SERKAN İNAN

52 1284 13******80 SEVDA ÇELİK

53 1404 13******64 ŞÜKRAN SALMAN

54 1434 18******62 TÜRKAN İNCE

55 1439 21******90 TÜRKAN YAZGAN

56 1451 16******70 ÜRFİYE ORMAN MERKEZ

57 1454 44******18 VAHİDE TANAĞARDI

58 1460 11******84 YAĞMUR GÜNGÖR

59 1474 12******06 YASEMİN GÜNDÜZ

60 1494 12******28 YETER İBİŞ

61 1499 11******90 YILDIZ AVSEREN

62 1524 11******74 ZAFER AVSEREN

63 1525 23******12 ZAHİDE BOZKURT

64 1528 15******12 ZAHİDE ERDAL

65 1551 17******96 ZELİHA DEMİR

66 1558 13******84 ZELİHA PORSUK

67 1568 22******78 ZEYNEL YAVUZ

68 1574 16******72 ZEYNEP AY

69 1586 13******22 ZEYNEP KAPLAN

70 1587 12******82 ZEYNEP KARAMAN

71 1601 13******44 ZEYNEP ZENCİRKIRAN

72 1622 10******88 ABDULKADİR OKAN

73 1659 11******98 BİLAL SÖZERİ

74 1667 19******20 DOĞAN GÜNEY

75 1674 13******00 ENES AKATAY

76 1684 18******70 FERHAT ASLAN

77 1701 20******72 HACI YUSUF BAYİR

78 1709 10******18 HALİL İBRAHİM YAKAR

79 1728 10******00 İBRAHİM HALİL ŞAHİN

80 1730 18******58 İBRAHİM SİVİL

81 1781 24******86 MEHMET SIDDIK ÜNVER

82 1783 15******06 MEHMET SİNAN SANSAR

83 1797 10******92 MUHAMMED BEYAZYİLDIZ

84 1813 18******20 MURAT AĞLAMIŞ

85 1832 11******66 NAZİF YAMAN

86 1843 14******08 OSMAN OLT

87 1844 12******92 OSMAN SEVİM

88 1851 15******48 ÖMER POLAT

89 1852 10******98 ÖMER TÜRK

90 1872 21******84 RAMAZAN YÜCEL

91 1901 10******44 SEZER TOPAL

92 1919 10******04 YALÇIN AKATAY

93 1927 10******04 YILMAZ YÜCETAŞ

94 91 17******14 AYSEL MAT

95 952 10******96 MÜNEVVER YILMAZ

96 1436 11******70 TÜRKAN ÖZDEMİR

97 857 13******74 MEHMET ÖZDEMİR

98 1038 14******52 NURSEL GÜN

99 263 12******52 EBRU KARAKAYA

100 943 11******50 MUSTAFA TAŞ

101 1657 21******98 BERAT SEVİNÇ

102 462 20******88 FEYZETTİN TANRIVERDİ

103 942 18******20 MUSTAFA TANRIVERDİ

104 437 24******00 FATMA ŞAHİN

105 1664 19******34 CEBRAİL GÜL

106 296 10******60 EMİNE ÇAKMAK

107 1698 30******04 HABİB KÖROĞLU

108 489 24******98 FİRDEVS TOPRAK

109 1057 15******38 OSMAN TANGÜN

110 325 10******38 EMİNE ZELYÜT

111 1923 23******38 YASİN TÜRK

112 899 11******76 MESUDE UÇAR

113 1906 12******20 ŞAHİN BULĞUR

114 968 12******48 NAİLE KIZIL

115 1384 11******16 ŞEMSETTİN EROĞLU

116 682 21******86 HÜLYA AYDIN

117 1327 10******60 SİBEL SAVUL

118 1570 19******34 ZEYNEP ALAGÖZ

119 22 14******60 ADNAN ARSLAN

120 864 19******64 MELEK ERDEM

121 1780 10******58 MEHMET SANDI

122 1004 18******66 NERİMAN ATLIHAN

123 829 18******88 MEHMET AVCI

124 1806 10******30 MUHAMMET ENES ÜNVER

125 1837 10******52 OKTAY KIRAN

126 1229 16******12 SALİHA ALBAYRAK

127 * BAŞVURU OLMADIĞI İÇİN KURA ÇEKİLMEDİ

128 * BAŞVURU OLMADIĞI İÇİN KURA ÇEKİLMEDİ

129 1711 10******86 HAMZA ERBASAN

130 157 10******88 BERİVAN ÇELİK

131 931 13******92 MUSTAFA DİŞBUDAK

132 1490 10******02 YETER ÇELİK

133 1493 10******28 YETER EROĞLU

134 1457 24******56 VESİLE TURUN

135 1478 21******86 YASİN ÇOBAN

136 1904 15******28 SUAT KAYHAN

137 1921 11******28 YASİN ERŞAHİN

138 664 21******14 HEDİYE GÜL

139 1297 15******28 SEVGİ ÇELEBİ

140 1305 21******78 SEVİM ARSLAN

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS