Resmî Gazete’de Kritik Atamalar:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, birçok genel müdür ve daire başkanı görevden alınırken yerlerine yeni isimler atandı.
Görevden Alınan İsimler
Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar,
Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım,
Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş,
Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül,
Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız,
İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin,
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya görevden alındı.
Yeni Atanan İsimler
Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı,
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz,
Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit Gülsen,
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat Tuzcu atandı.
Daire Başkanlıklarında Yeni Görevlendirmeler
Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç,
İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl,
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ,
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin Yıldırım getirildi.
Üst Düzey Kadrolarda Yenilenme
Yayımlanan karar ile Adalet Bakanlığı’nın üst kadrolarında kapsamlı bir yenilenmeye gidildiği dikkat çekti.
HABER KAYNAK: TEKHA