

Mahkeme Heyeti Tutukluluk Hallerine İlişkin Kararını Verdi

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Aynı dosyada yargılanan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

Sanık Savunmalarında Ticari Faaliyetler Öne Çıktı

Duruşmanın bugünkü oturumunda tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İş insanı sanık A.Y., döviz bürosu üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgisinin olmadığını savunarak, "Döviz bürosunun yıllık işlem hacmi 1 milyar dolara ulaşıyor. Kurumsal bir yerdir. Bırakın kara parayı, bir paranın aklanması ile suçlanmak bile gerçekten üzücü. Kayıt dışı paraya tenezzül etmemişimdir" dedi. Muhittin Böcek ile samimiyetinin olmadığını iddia eden A.Y., seçim döneminde yapılan bağışların bir zorlama olmaksızın, sadece destek amaçlı yapıldığını öne sürdü.

MASAK Bildirimi ve Şüpheli İşlemler Tartışıldı

Tutuksuz sanıklardan E.A. ise döviz bürosu işlemleri sırasında şüphelendikleri yüksek miktarlı işlemler için MASAK'a bildirimde bulunduklarını ifade etti. E.A. savunmasında, "Bu paraların rüşvet parası olduğunu bilmiyordum. Mustafa Gökhan Böcek ve beraberindekiler 80 milyon liralık döviz almak istediler. İşlemin miktarı yüksek olduğu için MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptık" diye konuştu. Diğer ortak M.A. da Mustafa Gökhan Böcek’in belediye başkanının oğlu olması nedeniyle gelen kişilerden şüphelenmediklerini dile getirdi.

"Muhittin Böcek'in Oğlu Olduğum İçin Yargılanıyorum"

Savcının mütalaasında tutukluluk halinin devamını istemesi üzerine söz alan Muhittin Böcek, sağlık sorunlarına dikkat çekerek tahliyesini talep etti. Böcek, "Çok rahatsızım. 22 ilaç kullanıyorum. 6 dönem belediye başkanlığı yaptım, kamuyu zarara uğratmadım" dedi. Mustafa Gökhan Böcek ise suçsuz olduğunu savunarak, "Muhittin Böcek'in oğlu olduğum için yargılanıyorum. Başka birinin oğlu olsaydım yargılanmazdım. Kaçma şüphem yok, kendim gelip teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluklarının devamına, diğer üç tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Mayıs tarihine erteledi.

KAYNAK: TEKHA