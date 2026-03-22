Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Birimleri Teyakkuzda

Antalya genelinde Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir tatil süreci geçirmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, bayram süresince emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin kapsamlı bir planlama dahilinde sahada olacağını duyurdu. 13 Mart tarihinde başlatılan tedbirlerin 23 Mart tarihine kadar kesintisiz devam edeceğini ifade eden Şahin, özellikle yoğunlaşan trafik akışına karşı 24 saat esasına dayalı denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı. Bu planlama kapsamında kent genelinde 222 trafik ekibinin görev başında olacağı bildirildi.

Binlerce Personel ve Teknik Ekip Sahada

Asayiş uygulamaları noktasında dev bir kadronun görevlendirildiğini belirten Vali Şahin; 402 ekip ve 3 bin 217 personelin sahada aktif rol alacağını açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında 2 atlı polis timi, 45 motosikletli yunus timi, 1 helikopter, 9 insansız hava aracı (İHA), 10 dedektör köpek ve 18 yaya devriyenin görev yapacağı, kentin 43 farklı noktasında ise uygulama noktaları oluşturulduğu kaydedildi. Jandarma teşkilatının da benzer bir titizlikle çalışacağını ifade eden Şahin, toplamda 2 bin 150 tim ve 10 bini aşkın personelin görev yapacağını, trafik jandarmasının da yüzlerce timle yollarda olacağını ekledi.

Denizlerde ve Turizm Noktalarında Sıkı Denetim

Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz ve sahil şeritlerindeki mesaisi de artırıldı. 56 deniz ve 56 kara aracıyla yürütülecek operasyonel süreçte 360 personelin yanı sıra dalış timleri ve narkotik arama köpekleri de hazır bulundurulacak. Kentteki turizm hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, iç turizmin canlandığını ve Paskalya dönemi vesilesiyle yabancı turist girişlerinin başladığını ifade etti. İranlı turist sayısında bir miktar düşüş gözlemlense de bu durumun iç piyasa hareketliliğiyle dengeleneceğini belirten Şahin, turizm verilerinde şu an için olumsuz bir tablo olmadığını dile getirdi. Şahin ayrıca Orta Doğu’daki gelişmelere atıfta bulunarak, bölgedeki olası bir çatışma artışının sadece turizmi değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulundu.

