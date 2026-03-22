Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için 2026 yılı başvuru süreci yaz aylarında başlayacak. Lisans düzeyindeki sınavlar için başvurular 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 13 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.
Ön lisans adayları başvurularını 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Ortaöğretim mezunları için ise KPSS başvuru süreci 27 Ağustos 2026'da başlayacak, 8 Eylül 2026'da sona erecek.
Lisans mezunlarına yönelik KPSS Alan Bilgisi oturumları iki ayrı günde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu 12 Eylül 2026 tarihinde, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
