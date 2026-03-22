Boğaz Çevresi Ve Birçok İlçede Sis Etkili

Özellikle İstanbul Boğazı çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında yoğunlaşan sis, kentin her iki yakasında da hayatı etkiliyor. Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde sisin etkisiyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Sürücüler Kontrollü İlerliyor Ve Tarihi Yapılar Kayboldu

Aniden bastıran sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücüler araçlarıyla kontrollü bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Görüş mesafesinin yer yer oldukça düştüğü bölgelerde, yüksek katlı binaların üst katları tamamen sis bulutunun içinde kalarak görünmez hale geldi. Boğaz hattı boyunca sıralanan tarihi yapılar da sisin altında kalarak kartpostallık görüntüler oluştururken, yetkililer trafiğe çıkan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

