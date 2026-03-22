Bankalar Emekli Promosyon Tutarlarını Güncelleyerek Yarışı Kızıştırdı

Emekli maaş promosyonları için bankalar arasındaki rekabet yeniden hareketlendi. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan nakit ödeme miktarlarını artıran bankalar; ek kampanyalar, fatura ödeme talimatı avantajları ve kredi kartı ödülleriyle sundukları teklifleri daha cazip hale getirmeye devam ediyor.

Nakit Ödemelere Ek Faizsiz Kredi İmkanı

Bankaların güncellediği kampanyalar kapsamında, emekli maaşını üç yıl boyunca aynı kurumdan almayı taahhüt eden vatandaşlara yüksek tutarlı nakit promosyonlar ödeniyor. Bazı bankalar bu nakit desteğinin yanı sıra, emekli müşterilerine özel düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleri sunarak müşteri portföylerini genişletmeyi hedefliyor.

Fatura Talimatı ve Bonus Avantajları Kapıda

Promosyon yarışında öne çıkmak isteyen finans kuruluşları, sadece nakit ödemeyle sınırlı kalmıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere ek nakit iadeler yapılırken, banka kartı veya kredi kartı kullanımı üzerinden de çeşitli bonus puanlar tanımlanıyor. Emeklilerin bu avantajlardan yararlanabilmesi için maaş taşıma işlemlerini banka şubelerinden veya dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeleri yeterli oluyor.

Muhabir: Adıyamanlılar Net