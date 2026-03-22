İsrail Başbakanı Netanyahu: Zor Bir Gece Geçirdik

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların etkilerine değinerek oldukça "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda İran füzelerinin ciddi yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Yaşanan sürece dair duygularını paylaşan Netanyahu, “Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik.” ifadelerini kullandı. Başbakan, saldırıdan etkilenen bölgelere gerekli tüm yardımların ulaştırılması konusunda ilgili birimlere talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Netanyahu, İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik yürüttüğü yoğun askeri operasyonların ve saldırıların kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

Diğer yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’ın saldırıları nedeniyle daha önce gevşetilen güvenlik tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı. Bazı bölgelerde okullarda eğitime tekrar ara verilmesi kararlaştırıldı. İran’ın İsrail’in güneyine yönelik gerçekleştirdiği misilleme harekatında füze parçalarının pek çok noktaya düştüğü, Dimona ve Arad kentlerine ise füzelerin doğrudan isabet ettiği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda her iki bölgede ağır hasar meydana gelirken, 100’den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

